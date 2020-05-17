Транзит российского газа через Польшу продолжается после истечения долгосрочного контракта - пока на половину мощности

Транзит российского газа через Польшу продолжается после истечения долгосрочного (так называемого исторического) контракта на транспортировку газа через польский участок системы магистральный газопроводов "Ямал-Европа".
В первый день игры по новым правилам - в воскресенье - труба будет использована только на 58% (в выходные разбор газа падает). Новая система бронирования и использования мощностей позволит грузоотправителю ("Газпрому") платить только за те мощности, которые нужны в конкретный момент.
Польский газотранспортный оператор Gaz-System сообщает, что "исторический" контракт закончился 17 мая в 8:00 утра по местному времени.
Теперь мощность трубы будет распределяться на аукционах различного срока (от года до нескольких часов).
Первый суточный аукцион прошел на рассвете 17 мая - в 04:30 по времени Варшавы. На нем грузоотправитель (или грузоотправители) выкупили 58% мощностей газопровода на остаток текущих газовых суток - период с 08:00 17 мая до 06:00 утра 18 мая (22,53 млн кВт ч на вход и на выход в польский участок "Ямала-Европы"; общая мощность - более 38 млн кВт ч).
Германский газотранспортный оператор Gascade показывает, что до 08:00 утра местного времени (исторический контракт) поставки на входе "Ямала-Европу" в ФРГ оставались стабильны относительно газовых суток 16 мая. Реноминированная (уточненная заявка) на мощность на время после "исторического контракта" точно равна брони польской трубы на остаток воскресенья - 22,53 млн кВт ч.
До конца мая Gaz-System будет проводить суточные аукционы на использование транзитных мощностей - в 16:30 предыдущего дня на следующие газовые сутки (с шести утра до шести утра).
18 мая пройдет аукцион на июнь, 6 июля - на газовый год (с октября 2020 по сентябрь 2021).
Аукцион на третий квартал 2020 года уже состоялся - на нем было выкуплено 80% доступных мощностей "Ямала-Европы". Остаток мощностей может быть предложен грузоотправителям на месячных и суточных торгах.
Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км выведен на проектную мощность - 32,9 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и 5 компрессорных станций. Польским участком газопровода владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz.
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