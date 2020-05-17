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Происшествия 17.05.2020 19:25

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщили местные СМИ о ссылками на заявление представителя полиции.

"В соответствии с установленной процедурой полицейские подразделения находятся на месте события", - сказал полицейский.

О причинах смерти 57-летнего дипломата официально не сообщается. В то же время, израильский телеканал Channel 12 информировал, что посол скончался во сне от естественных причин.

Ду Вэй был назначен послом и прибыл в Израиль в феврале текущего года.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КИТАЙ, ПОСОЛ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]