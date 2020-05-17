На Украине за сутки зафиксировано 433 новых случая Covid-19, 17 человек скончались

На Украине за сутки выявлено 433 новых случая заболевания коронавирусом, 17 ранее заболевших скончались, 210 выздоровели, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье.

Согласно данным, в данное время активных больных на Украине 12 661, тогда как сутки ранее таковых было 12 455, следовательно, количество активных больных за сутки возросло на 206.

Всего на Украине по состоянию на утро 17 мая выявлено 18 291 случаев заражения коронавирусом, скончались за все время 514 человек, а выздоровели - 5 116 человек.

Динамика статистики предыдущих дней такова: на утро 16 мая было 528 новых случаев заболевания Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 433 выздоровели; на утро 15 мая было 483 новых случаев заболевания Covid-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели; на утро 14 мая, - 422 новых инфицированных, 17 новых жертв вируса, выздоровели 427 больных; на утро 13 мая сообщалось о 402 новых случаях заболевания, 14 ранее заболевших скончались, 343 выздоровели; на утро 12 мая - 375 новых случаев инфицирования, 17 летальных пациентов и 85 - поправившихся; на утро 11 мая - 416 новых случаев заболевания, 17 жертв, но 228 человек выздоровели.

Прирост более 500 инфицированных за сутки фиксировался на утро 10 мая (522), а также 9 мая (515) и 16 мая (528).

С 11 мая на Украине начался первый этап смягчения каратинных ограничений.