Число жертв коронавируса в мире превысило 311 тыс. человек, число инфицированных - 4,6 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на воскресенье достигло 311 тыс. 843 тыс. человека, увеличившись за сутки на 4 тыс. 147, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, насчитывается 4 млн 637 тыс. 130 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 94 тыс. 520 случаев заражения.
Излечились почти 1,7 млн человек.
По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 734 тыс. 378 человек, количество смертельных случаев достигло 313 тыс. 459, излечились более 1,8 млн.
Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 467 тыс. 884 (88 тыс. 754 скончавшихся), Великобритании - 241 тыс. 461 (34 тыс. 546), Бразилии - 233 тыс. 511 (15 тыс. 662), Испании - 230 тыс. 698 (27 тыс. 563), Италии - 224 тыс. 760 (31 тыс. 763), Франции - 179 тыс. 630 (27 тыс. 532, данные за субботу), Германии - 175 тыс. 752 (7 тыс. 947), Турции - 148 тыс. 067 (4 тыс. 096), Иране - 118 тыс. 392 (6 тыс. 937).
По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составляет 40,2. В США он достиг 272 человек, Испании - 590, Великобритании - 508, Италии - 525, Бразилии - 74, Франции - 423, Германии - 96, Турции - 49, Иране - 83.
В России, сообщает портал, на 11:30 по московскому времени воскресенья скончались 18 человек на 1 млн жителей.
По оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на 10:35 воскресенья в стране с начала распространения инфекции выявлено 281 тыс. 752 больных, зафиксировано 2 тыс. 631 случай летального исхода, выздоровели 67 тыс. 373 человека.
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.
Алиев поздравил Токаева с днем рождения
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Китай продолжит защищать интересы своих компаний в США в ответ на действия американской администрации
Транзит российского газа через Польшу продолжается после истечения долгосрочного контракта - пока на половину мощности
Пекин не реагирует на призывы Канберры о нормализации торговых отношений - австралийский министр
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
Трамп решит, каким образом добиваться от Китая компенсаций за распространение коронавируса
Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии
Боевики "Джабхат-ан-Нусры" совершили 11 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации за сутки
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог