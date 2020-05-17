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Здравоохранение 17.05.2020 21:19

Число жертв коронавируса в мире превысило 311 тыс. человек, число инфицированных - 4,6 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на воскресенье достигло 311 тыс. 843 тыс. человека, увеличившись за сутки на 4 тыс. 147, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 4 млн 637 тыс. 130 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 94 тыс. 520 случаев заражения.

Излечились почти 1,7 млн человек.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 734 тыс. 378 человек, количество смертельных случаев достигло 313 тыс. 459, излечились более 1,8 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 467 тыс. 884 (88 тыс. 754 скончавшихся), Великобритании - 241 тыс. 461 (34 тыс. 546), Бразилии - 233 тыс. 511 (15 тыс. 662), Испании - 230 тыс. 698 (27 тыс. 563), Италии - 224 тыс. 760 (31 тыс. 763), Франции - 179 тыс. 630 (27 тыс. 532, данные за субботу), Германии - 175 тыс. 752 (7 тыс. 947), Турции - 148 тыс. 067 (4 тыс. 096), Иране - 118 тыс. 392 (6 тыс. 937).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составляет 40,2. В США он достиг 272 человек, Испании - 590, Великобритании - 508, Италии - 525, Бразилии - 74, Франции - 423, Германии - 96, Турции - 49, Иране - 83.

В России, сообщает портал, на 11:30 по московскому времени воскресенья скончались 18 человек на 1 млн жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на 10:35 воскресенья в стране с начала распространения инфекции выявлено 281 тыс. 752 больных, зафиксировано 2 тыс. 631 случай летального исхода, выздоровели 67 тыс. 373 человека.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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