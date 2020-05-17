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Внешняя политика 17.05.2020 13:31

Алиев поздравил Токаева с днем рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поздравил по телефону президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщает официальный сайт главы государства.

“Президент Ильхам Алиев поздравил президента Казахстана с днем ​​рождения, пожелал ему успехов и крепкого здоровья в его деятельности по развитию Казахстана”, - отмечается в сообщении.

В ходе беседы главы государств коснулись вопроса недавнего саммита Турецкого совета в формате видеоконференции, отметив важность этого мероприятия с точки зрения укрепления сотрудничества и солидарности между странами.

Алиев и Токаев обсудили также вопросы, связанные с перспективами различных направлений успешных двусторонних отношений между двумя странами.

Х.Насирзаде


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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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