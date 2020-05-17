Алиев поздравил Токаева с днем рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поздравил по телефону президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщает официальный сайт главы государства.

“Президент Ильхам Алиев поздравил президента Казахстана с днем ​​рождения, пожелал ему успехов и крепкого здоровья в его деятельности по развитию Казахстана”, - отмечается в сообщении.

В ходе беседы главы государств коснулись вопроса недавнего саммита Турецкого совета в формате видеоконференции, отметив важность этого мероприятия с точки зрения укрепления сотрудничества и солидарности между странами.

Алиев и Токаев обсудили также вопросы, связанные с перспективами различных направлений успешных двусторонних отношений между двумя странами.

Х.Насирзаде