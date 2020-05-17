Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8369 RUR   0.0231 GBR   2.077 TRY   0.2462

Цена на нефть

13.05   $/bbl WTI 27.56 2.27 Brent 31.13 1.94

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 17.05.2020 22:40

Китай продолжит защищать интересы своих компаний в США в ответ на действия американской администрации

Китай предупредил, что будет принимать меры, направленные на защиту интересов китайских компаний в ответ на действия США, препятствующие их нормальной работе.

"Китайская сторона призвала американскую незамедлительно прекратить ошибочную практику и создать условия для нормальной торговли и сотрудничества между предприятиями. Китай предпримет все необходимые меры для решительной защиты законных интересов китайских компаний", - говорится в распространенном заявлении министерства коммерции КНР в воскресенье.

В нем отмечается: "Американская сторона использует государственные механизмы, чтобы под предлогом так называемой защиты национальной безопасности злоупотреблять экспортным контролем и другими мерами, продолжает подавлять и сдерживать деятельность некоторых предприятий. Это является подрывом рыночных принципов и принципов справедливой конкуренции, пренебрежением основными правилами международной торговли, и представляет собой серьезную угрозу безопасности глобальной цепочки поставок".

"Такие действия наносят ущерб китайским корпоративным интересам, американским корпоративным интересам, а также интересам предприятий других стран", - подчеркивает ведомство.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил накануне, что Вашингтон продолжит препятствовать экспорту американских технологий для китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Под ограничения попали те предприятия, которые производят полупроводники и микросхемы для китайской компании.

Помпео мотивировал это решение необходимостью защиты национальных интересов США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, США, КОМПАНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Торговое соглашение между США и Китаем продолжает действовать - советник Трампа Трамп не исключает полного прекращения отношений с Китаем Трамп готов рассмотреть идею о санкциях против КНР в случае отказа сотрудничать по коронавирусу США планируют обвинить КНР в попытках украсть данные о разработке вакцины от COVID-19 Трамп не думает, что Китай намеренно выпустил коронавирус, вероятная причина - «некомпетентность» Вашингтон разочарован отношениями с Пекином - Белый дом

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]