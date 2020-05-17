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Регион 17.05.2020 16:35

Сразу два больших десантных корабля ВМФ России вошли в Средиземное море

Два больших десантных корабля (БДК) Черноморского флота - "Саратов" и "Новочеркасск", пройдя Босфор и Дарданеллы, вошли в Средиземное море, сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии их прохождения через проливы.

По утверждению стамбульских сайтов, БДК "Саратов" и "Новочеркасск" идут в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Судя по осадке кораблей, они шли сильно нагруженными. Это уже второй поход для БДК "Саратов" и третий для БДК "Новочеркасск" в Сирию в текущем году. С января по апрель российские большие десантные корабли совершили уже, по меньшей мере, девять походов в Сирию.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, КОРАБЛИ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]