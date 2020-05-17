Сразу два больших десантных корабля ВМФ России вошли в Средиземное море

Два больших десантных корабля (БДК) Черноморского флота - "Саратов" и "Новочеркасск", пройдя Босфор и Дарданеллы, вошли в Средиземное море, сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии их прохождения через проливы.
По утверждению стамбульских сайтов, БДК "Саратов" и "Новочеркасск" идут в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.
Судя по осадке кораблей, они шли сильно нагруженными. Это уже второй поход для БДК "Саратов" и третий для БДК "Новочеркасск" в Сирию в текущем году. С января по апрель российские большие десантные корабли совершили уже, по меньшей мере, девять походов в Сирию.
В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.
Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.
Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.
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