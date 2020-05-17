Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 969 человек, пятеро больных скончались

В Белоруссии по состоянию на 17 мая зарегистрировано 29 тыс. 650 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Прирост за последние сутки составил 969 человек.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 (на 16 мая - 160) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там сообщили, что на 17 мая выздоровели и выписаны 9 тыс. 932 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 16 мая - 9 498).
Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 350 тыс. 515 тестов на коронавирусную инфекцию.
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