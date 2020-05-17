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Наука и образование 17.05.2020 19:46

На орбиту стартовал сверхсекретный беспилотный шаттл Пентагона X-37B

Ракета-носитель Atlas V в воскресенье успешно стартовала на орбиту Земли с беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск челнока с помощью ракеты-носителя Atlas V компании ULA, первая ступень которой оснащена российским двигателем РД-180, был осуществлен с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 9:14 по времени Восточного побережья США. Первоначально старт должен был состояться еще в субботу, но был отложен на сутки из-за непогоды в районе космодрома.

По данным из неофициальных источников, запуск шаттла предназначен для обкатки технологий перспективного перехватчика, способного инспектировать чужие космические спутники и при необходимости уничтожать их. Космолет может быстро менять орбиты и маневрировать, доставлять на орбиту и возвращать на Землю небольшие грузы.

На космолете, который совмещает свойства самолета и космического корабля, установлен служебный модуль с аппаратурой для увеличения возможностей проведения экспериментов, большая часть из которых засекречена.

Что касается официальной информации Пентагона, то в интересах Научно-исследовательской лаборатории ВМС США на борту X-37B будет проведен эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию с последующим изучением возможности ее передачи на Землю. Подобные технологии могут обеспечить практически неограниченное полетное время для электрических беспилотных летательных аппаратов и продлевать срок службы спутников, а также оказывать поддержку действиям формирований вооруженных сил в удаленных районах на Земле.

В интересах NASA также планируется проведение двух экспериментов по исследованию воздействия радиации и других космических явлений на материалы и семена растений для выращивания пищи. Кроме того, мини-шаттл выведет на орбиту разработанный Академией ВВС США небольшой спутник FalconSat-8 для проведения серии экспериментов.

Космолет X-37B, длина которого составляет около 9 метров, а размах крыльев - 4,5 метра, с 2010 года совершил уже пять успешных полетов для выполнения на орбите секретных экспериментов в интересах ВВС США.

Из последнего полета, который продолжался рекордные 780 дней, шаттл X-37B вернулся 22 октября 2019 года, совершив успешную посадку на взлетно-посадочной полосе на космодроме на мысе Канаверал. В ходе полета он вывел на орбиту три секретных спутника.

Всего ВВС США располагают двумя X-37B, разработанными корпорацией Boeing, которые поочередно выводятся на низкую околоземную орбиту высотой от 240 до 800 км.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, КОРАБЛЬ, СТАРТ


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