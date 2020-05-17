Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 3,2 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 136 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровел 71 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что три гражданина 1932, 1956 и 1965 года рождения, у которых был выявлен положительный результат на COVID-19, скончались.
Таким образом, общее число зараженных достигло 3274, число вылечившихся – 2015, общее число умерших составило 39.
«В настоящее время в больницах специального режима находятся 1220 человек. Состояние 43 из них оценивается как тяжелое, 58 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.
По информации штаба было отмечено, что всего было проведено 232,077 тыс. тестов по выявлению коронавируса.
Х.Насирзаде
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