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Дальнее зарубежье 17.05.2020 20:49

Парламент Израиля одобрил состав нового правительства

Кнессет (парламент) Израиля 73 голосами "за" и 46 "против" одобрил состав нового правительства, которое представил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, положив конец более чем годовому политическому тупику.

"Народ хотел единства, и это то, что он получил", - сказал Нетаньяху парламентариям, отметив, что стремится избежать четвертых парламентских выборов.

Согласно его соглашению с лидером партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцем, который был его противником на выборах, Нетаньяху останется премьер-министром в течение 18 месяцев, после чего должен будет передать власть своему новому партнеру. Ганц до того, как станет премьером, займет в новом кабинете пост министра обороны.

В правительстве будет 36 министров - это рекордное число в истории Израиля.

Политический кризис в Израиле продолжался 18 месяцев. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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