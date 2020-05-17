Путин рассчитывает, что новое правительство Израиля продолжит развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества с РФ - Кремль

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Беньямину Нетаньяху по случаю вступления в должность премьер-министра Государства Израиль на новый срок.

"Высоко ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассчитываю, что новое правительство под Вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам народов России и Израиля, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности", - цитирует пресс-служба Кремля слова российского лидера.

Нетаньяху в воскресенье представил парламенту новое правительство единства, положив конец более чем годовому политическому тупику, сообщают израильские СМИ.

"Народ хотел единства, и это то, что он получил", - сказал Нетаньяху парламентариям, отметив, что стремится избежать четвертых парламентских выборов.

Согласно его соглашению с лидером партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцем, который был его противником на выборах, Нетаньяху останется премьер-министром в течение 18 месяцев, после чего должен будет передать власть своему новому партнеру. Ганц до того как станет премьером, займет в новом кабинете пост министра обороны.

В правительстве будет 36 министров - это рекордное число в истории Израиля. Нескольких недель переговоров с Ганцем по формированию кабинета укрепили репутацию Нетаньяху как политического долгожителя, способного преодолевать самые сложные препятствия, отмечают СМИ.

Политический кризис в Израиле продолжался 18 месяцев. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.