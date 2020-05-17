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Дальнее зарубежье 17.05.2020 23:30

Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье совершил очередной разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более полутора часов кружил вблизи Сирии. В районе российских баз он приближался к сирийскому побережью на расстояние около 45 км.

Полет выполнялся на высоте 8,5 тыс. метров над международными водами Средиземного моря.

Аналогичный полет вблизи российских баз в Сирии был зафиксирован в пятницу.

Как сообщалось, 19 апреля российский истребитель Cу-35, поднявшийся с авиабазы Хмеймим, перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над нейтральными водами Средиземного моря, когда тот слишком близко приблизился к российским базам в Сирии.

"Летчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США, и взял его на сопровождение. После изменения американским самолетом-разведчиком курса полета от российского военного объекта, истребитель вернулся на аэродром вылета", - отметили тогда в Минобороны РФ.

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Тэги: США, САМОЛЕТ, РОССИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]