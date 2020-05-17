Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье совершил очередной разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более полутора часов кружил вблизи Сирии. В районе российских баз он приближался к сирийскому побережью на расстояние около 45 км.
Полет выполнялся на высоте 8,5 тыс. метров над международными водами Средиземного моря.
Аналогичный полет вблизи российских баз в Сирии был зафиксирован в пятницу.
Как сообщалось, 19 апреля российский истребитель Cу-35, поднявшийся с авиабазы Хмеймим, перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над нейтральными водами Средиземного моря, когда тот слишком близко приблизился к российским базам в Сирии.
"Летчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США, и взял его на сопровождение. После изменения американским самолетом-разведчиком курса полета от российского военного объекта, истребитель вернулся на аэродром вылета", - отметили тогда в Минобороны РФ.
Алиев поздравил Токаева с днем рождения
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Китай продолжит защищать интересы своих компаний в США в ответ на действия американской администрации
Транзит российского газа через Польшу продолжается после истечения долгосрочного контракта - пока на половину мощности
Пекин не реагирует на призывы Канберры о нормализации торговых отношений - австралийский министр
SpaceX еще на сутки перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников
Число жертв коронавируса в мире превысило 311 тыс. человек, число инфицированных - 4,6 млн
Число заразившихся коронавирусом в Молдавии превысило 6 тыс. человек
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог