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Дальнее зарубежье 17.05.2020 22:15

Столтенберг видит в соглашении президента Афганистана и его политического соперника возможность для достижения прочного мира

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в специальном заявлении приветствовал политическое соглашение между президентом Афганистана Ашрафом Гани и его главным политическим оппонентом Абдуллой Абдуллой.

"Я приветствую решение, принятое политическими лидерами Афганистана, чтобы разрешить свои разногласия и объединить усилия для формирования инклюзивного правительства", - говорится в документе, распространенном в воскресенье штаб-квартирой НАТО в Брюсселе.

"В разгар пандемии COVID-19 и продолжающегося насилия со стороны талибов ("Талибан" - ИФ) в отношении своих сограждан-афганцев как никогда важно, чтобы все афганские лидеры объединились и работали над достижением прочного мира в Афганистане", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО призвал движение "Талибан" "выполнить свои обязательства, сократить масштабы насилия сейчас, принять участие в межафганских переговорах и пойти на реальные компромиссы ради прочного мира и блага всех афганцев".

"Все стороны должны воспользоваться этой беспрецедентной возможностью для мира", - подчеркнул он.

Глава Североатлантического альянса отметил, что союзники и партнеры по НАТО по-прежнему твердо привержены долгосрочной безопасности и стабильности Афганистана, что доказывают посредством учебной миссии "Решительная поддержка" и своей финансовой помощью.

Ранее сообщалось, что Гани и Абдулла подписали в воскресенье политическое соглашение.

"Доктор Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, и члены его команды будут включены в состав кабинета. Подробности будут в ближайшее время обнародованы", - сообщил пресс-секретарь президента Афганистана Седик Седикки в твиттере.

Политический кризис в Афганистане возник после прошедших в конце сентября прошлого года президентских выборов, итоги которых были объявлены спустя пять месяцев. Независимая избирательная комиссия страны объявила тогда Гани победителем президентской гонки, с чем не согласились остальные кандидаты, включая главного соперника Гани - Абдуллу.

9 сентября в Кабуле состоялась инаугурация Гани. В этот же день Абдулла провел свою собственную альтернативную инаугурацию.

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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, СОГЛАШЕНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]