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Здравоохранение 17.05.2020 20:30

Число заразившихся коронавирусом в Молдавии превысило 6 тыс. человек

В Молдавии за минувшие сутки зарегистрировано 126 новых случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат в воскресенье вечером.

"За минувшие сутки было обработано 933 теста, в том числе 749 первичных и 184 повторных. Положительными оказались 126 проб. Таким образом, общее число случаев COVID-19 в Молдавии составляет 6060, из них 2408 человек вылечились, 211 скончались. За минувшие сутки скончались четыре человека в возрасте от 63 до 69 лет. У всех были хронические заболевания", - отметила пресс-секретарь.

Согласно данным Оперативного штаба Приднестровья, в регионе зарегистрировано 787 инфицированных (в том числе семь новых случаев за последние сутки), вылечились 354, скончались 30 человек.

В пятницу в Молдавии истек период режима чрезвычайного положения, который был введен парламентом Молдавии с 17 марта сроком на 60 дней. Власти решили не продлевать режим чрезвычайного положения и начали постепенную отмену ограничений. При этом количество случаев заражения коронавирусом, которые регистрируются ежедневно, не сокращается, составляя от 100 до 200 человек в день.

В пятницу правительство Молдавии объявило о введении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на период с 16 мая по 30 июня. Принятое решение предполагает продление большинства ограничительных мер. Так, остаются закрытыми торговые центры и гипермаркеты, а также все рынки в муниципиях Кишинев и Бельцы. До 31 мая продлевается запрет на открытие ресторанов, баров, кафе и гостиниц. Также до 31 мая остаются закрыты детские и спортивные площадки. До 30 июня остаются закрытыми детские сады и все учебные заведения.

В то же время, в понедельник открываются поликлиники и частные медицинские учреждения, а также стоматологические кабинеты - при условии строго соблюдения мер безопасности и личной гигиены, обслуживание в медучреждениях будет только по предварительной записи, без живой очереди. В субботу после двухмесячного перерыва открылись парикмахерские, но только для оказания услуг по стрижке волос. Сохраняется запрет на международное автобусное и авиасообщение, а в общественном транспорте сохраняется запрет на перевозку стоячих пассажиров. Кроме того, в выходные дни общественный транспорт не работает.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]