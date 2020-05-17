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Дальнее зарубежье 17.05.2020 23:11

Боевики "Джабхат-ан-Нусры" совершили 11 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации за сутки

В Идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано 11 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков "Джабхат-ан-Нусры", сообщил на брифинге в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

"Зафиксировано три обстрела населенного пункта Джубас, один обстрел населенного пункта Кавкаба, один обстрел населенного пункта Мардих, один обстрел населенного пункта Кафер-Баттих, один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Урум-эс-Сугра, один обстрел населенного пункта Хербет-Джезрая, один обстрел населенного пункта Кафер-Таала в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра", - сказал Журавлев.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано", - подчеркнул он.

По словам Журавлева, продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной.

Подразделения российской военной полиции провели патрулирование по маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке и Дейр-эз-Зор, отметил он.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Афан - Хак-эль-Сура - аэродром Квайрес - аэродром Метрас, добавил Журавлев.

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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, БОЕВИКИ, ОБСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]