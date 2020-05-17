В Идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано 11 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков "Джабхат-ан-Нусры", сообщил на брифинге в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

"Зафиксировано три обстрела населенного пункта Джубас, один обстрел населенного пункта Кавкаба, один обстрел населенного пункта Мардих, один обстрел населенного пункта Кафер-Баттих, один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Урум-эс-Сугра, один обстрел населенного пункта Хербет-Джезрая, один обстрел населенного пункта Кафер-Таала в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра", - сказал Журавлев.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано", - подчеркнул он.

По словам Журавлева, продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной.

Подразделения российской военной полиции провели патрулирование по маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке и Дейр-эз-Зор, отметил он.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Афан - Хак-эль-Сура - аэродром Квайрес - аэродром Метрас, добавил Журавлев.