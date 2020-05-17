В Идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано 11 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков "Джабхат-ан-Нусры", сообщил на брифинге в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
"Зафиксировано три обстрела населенного пункта Джубас, один обстрел населенного пункта Кавкаба, один обстрел населенного пункта Мардих, один обстрел населенного пункта Кафер-Баттих, один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Урум-эс-Сугра, один обстрел населенного пункта Хербет-Джезрая, один обстрел населенного пункта Кафер-Таала в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра", - сказал Журавлев.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано", - подчеркнул он.
По словам Журавлева, продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной.
Подразделения российской военной полиции провели патрулирование по маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке и Дейр-эз-Зор, отметил он.
Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Афан - Хак-эль-Сура - аэродром Квайрес - аэродром Метрас, добавил Журавлев.
Алиев поздравил Токаева с днем рождения
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Китай продолжит защищать интересы своих компаний в США в ответ на действия американской администрации
Транзит российского газа через Польшу продолжается после истечения долгосрочного контракта - пока на половину мощности
Пекин не реагирует на призывы Канберры о нормализации торговых отношений - австралийский министр
SpaceX еще на сутки перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников
Число жертв коронавируса в мире превысило 311 тыс. человек, число инфицированных - 4,6 млн
Число заразившихся коронавирусом в Молдавии превысило 6 тыс. человек
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 652 тыс. манатов на улучшение водоснабжения в Гусарском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог