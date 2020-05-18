Узбекские граждане, скопившиеся на российско-казахстанской границе, получили разрешение уехать на родину

Узбекским гражданам, скопившимся на российско-казахстанской границе, дано разрешение, в виде исключения, выехать на родину через территорию Казахстана, сообщил в понедельник Генконсул Узбекистана в Татарстане Фариддин Насриев.

"Нашим правительством велись переговоры с Казахстаном, Россией, чтобы пропустили наших граждан в Узбекистан. Но это не означает, что если завтра приедут другие, то их тоже пропустят", - заявил Насриев, отвечая на запрос узбекских СМИ.

По его словам, граждане Узбекистана будут вывезены родину автобусами. Легковые автомобили, на которых они прибыли к границе, им придется оставить. Договоренность достигнута только о пропуске автобусов с гражданами, отметил узбекский дипломат.

"Для личных автомобилей граждан правительством Самарской области создана специальная автостоянка, где будут приняты меры по обеспечению их безопасности", - отметил Насриев.

Дипломат еще раз подчеркнул, что проезд граждан разрешен в порядке исключения, для официального выезда на родину необходимо регистрироваться на чартерные рейсы.

"Граница закрыта, и мы пропускаем наших граждан только один раз, в порядке исключения. Мы убедительно просим граждан оставаться в местах постоянной или временной прописки. В Узбекистан можно вернуться, зарегистрировавшись на организованные чартерные рейсы, когда подойдёт очередь", - подчеркнул Насриев.

Накануне в пресс-службе правительства Самарской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что представители России, Казахстана и Узбекистана вошли в состав комиссии для решения вопроса узбекских и таджикских граждан, скопившихся в приграничной зоне в надежде вернуться домой.

"В настоящий момент составляются и выверяются списки граждан из Средней Азии, приехавших в Самарскую область с надеждой об открытии границ между Россией и Казахстаном. Региональный штаб принимает меры для решения ситуации с отправлением на родину 936 граждан республик Узбекистана и Таджикистана", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у многих приехавших кончаются документы на пребывание на территории России. Он отметил, что все приезжие граждане размещены в палаточном лагере-обсерваторе, обеспечены питанием, водой и средствами защиты.

Как сообщалось, около 600 узбекских граждан приехали на автомобилях в Самарскую область и ожидают решения о возврате на родину в районе села Большая Черниговка на границе с Казахстаном. Граждане Узбекистана прибывают на приграничную территорию Большечерниговского района Самарской области, используя недостоверную информацию об открытии границ.

В администрации района сообщили, что разворачивают обсерватор в виде палаточного городка, людей обеспечивают питанием, питьевой водой и средствами индивидуальной защиты.

Около пограничного пункта на территории Оренбургской области также находятся несколько сотен мигрантов, которые хотели бы попасть домой через российско-казахстанскую границу. Часть из них расположилась в палаточном лагере. По данным оренбургского Минздрава, на границу прибыло порядка 500 человек.

Власти Узбекистана с 30 марта из-за угрозы коронавируса закрыли все аэропорты и полностью приостановили регулярное авиасообщение. Также были приостановлены пассажирские чартерные рейсы по специальным решениям правительства.

Президент страны Шавкат Мирзиеев 7 мая заявил, что власти возобновят вывоз соотечественников, остающихся за рубежом. По данным министерства транспорта страны, до конца мая будет организовано 12 чартерных авиарейсов для вывоза соотечественников, в том числе семь - в Россию.

Ранее посольство Узбекистана в Москве сообщило, что около 65 тыс. граждан республики, находящихся в РФ, подали заявки на возвращение домой в условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.