Иранский парламент одобрил закон против региональной и международной политики Израиля

Парламент Ирана в понедельник одобрил закон, цель которого состоит в противодействии политике Израиля в мире, сообщает агентство "Мехр".

"На открытом заседании в понедельник законодатели иранского парламента ратифицировали положения инициативы по противодействию враждебным действиям сионистского режима против регионального и международного мира и безопасности", - отмечает агентство.

"Мехр" отмечает, что закон был принят единогласно.

В частности, закон запрещает любое сотрудничество, политическое соглашение или обмен информацией с официальными лицами, формальными и неформальными институтами Израиля. Признано недопустимым любое сотрудничество с физическими и юридическими лицами, связанными с израильским правительством, в формате конференций, выставок или каких-либо встреч. Также гражданам Ирана запрещено ездить на "оккупированные палестинские территории", а "всем сионистам" воспрещается въезжать в Иран.

Закон требует от правительства поддерживать другие государства и НПО, "добивающиеся освобождения Иерусалима", и препятствовать нормализации отношений между исламскими странами и Израилем.

Предусматривается оказание всесторонней поддержки палестинцам, организации всеобщего референдума в Палестине для урегулирования проблемы этого региона, а также проведения культурных мероприятий с целью "разоблачать суть сионистского режима и его зверства".

Одно из положений закона обязывает иранское правительство заложить основы для создания "виртуального посольства Исламской Республики Иран" на палестинских территориях в течение шести месяцев, а также провести консультации по этому вопросу с подходящими странами.

Сотрудничество с властями Израиля и шпионаж в их пользу будут классифицироваться как "богоборчество" и коррупция, уточняет "Мехр".

Также в Иране запрещено использование израильского программного обеспечения и компьютерной аппаратуры.