США используют российские ИВЛ - Рябков

Поставленные в США российские ИВЛ используются для лечения заболевших, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"1 апреля из России в Нью-Йорк был направлен самолёт Ан-124 с медицинскими грузами, включая 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 15 тысяч респираторов, 1 млн масок", - сказал Рябков на лекции в МГИМО.

"Американская сторона искренне поблагодарила за этот жест солидарности, все эти средства, как позднее сообщили американские коллеги, используются для лечения заболевших", - добавил он.

Он отметил, что Россия и США ведут активный диалог, который не ограничивается вопросами борьбы с пандемией.

"Если говорить о текущем моменте в российско-американском диалоге, то интенсивность его не снижается. Президент Путин за последнее время шесть раз общался с Дональдом Трампом, это происходило 30 марта, 9, 10, 11 и 12 апреля, а также 2 мая", - сообщил замминистра.

Такие контакты, в частности, позволили согласовать решение ситуации с обвалом цен на нефть, сказал он.