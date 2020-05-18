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Дальнее зарубежье 18.05.2020 15:11

США используют российские ИВЛ - Рябков

Поставленные в США российские ИВЛ используются для лечения заболевших, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"1 апреля из России в Нью-Йорк был направлен самолёт Ан-124 с медицинскими грузами, включая 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 15 тысяч респираторов, 1 млн масок", - сказал Рябков на лекции в МГИМО.

"Американская сторона искренне поблагодарила за этот жест солидарности, все эти средства, как позднее сообщили американские коллеги, используются для лечения заболевших", - добавил он.

Он отметил, что Россия и США ведут активный диалог, который не ограничивается вопросами борьбы с пандемией.

"Если говорить о текущем моменте в российско-американском диалоге, то интенсивность его не снижается. Президент Путин за последнее время шесть раз общался с Дональдом Трампом, это происходило 30 марта, 9, 10, 11 и 12 апреля, а также 2 мая", - сообщил замминистра.

Такие контакты, в частности, позволили согласовать решение ситуации с обвалом цен на нефть, сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИВЛ, США, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]