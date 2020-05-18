Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8395 RUR   0.0232 GBR   2.0566 TRY   0.2467

Цена на нефть

15.05   $/bbl WTI 28.11 0.55 Brent 31.87 0.74

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.05.2020 15:06

Снижение добычи нефти в ОПЕК+ после июня может составить 18% от уровня октября 2018 года - Минэнерго Казахстана

Страны ОПЕК+ после июня могут сократить добычу нефти на 18% от уровня октября 2018 года, сообщил замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов.

"На два месяца (май-июнь - ИФ-К) страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении на 23%. В дальнейшем предполагается, что эти сокращения будут смягчены - они составят 18% от уровня октября 2018 года. Вместе с тем никто не знает, как будет себя вести спрос и предложение", - сказал Магауов на брифинге в Нур-Султане в понедельник.

"Я думаю, более точные решения и прогнозы будут обсуждены на июньской встрече между странами ОПЕК+. И конкретные решения будут там приниматься", - добавил замминистра.

По его словам, все члены ОПЕК+ на встрече в апреле поддержали инициативу "о необходимости продления данных мероприятий".

Ранее участники сделки ОПЕК+ договорились о коллективном сокращении добычи нефти на 9,7 млн бареллей в сутки в мае и июне. Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки.

При снижении добычи на 390 тыс. барр./сут. от уровня производства октября 2018 года (1,709 млн барр./сут.) ежесуточная нефтедобыча в Казахстане в ближайшие два месяца составит 1,319 млн барр./сут.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ОПЕК, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Казахстан приветствует усилия РФ в достижении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти - Токаев Встречи ОПЕК+ отложены на время действия мер по нераспространению COVID-19 Казахстан выступает за консенсус в ОПЕК+ и заинтересован в стабильных ценах на нефть - Минэнерго Спрос на нефть вырастет до 112 млн б/с к 2040 году, прогнозирует генсек ОПЕК Генсек ОПЕК Баркиндо посетит казахстанское нефтяное месторождение Кашаган Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо 26 сентября посетит столицу Казахстана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]