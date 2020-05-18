Снижение добычи нефти в ОПЕК+ после июня может составить 18% от уровня октября 2018 года - Минэнерго Казахстана

Страны ОПЕК+ после июня могут сократить добычу нефти на 18% от уровня октября 2018 года, сообщил замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов.
"На два месяца (май-июнь - ИФ-К) страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении на 23%. В дальнейшем предполагается, что эти сокращения будут смягчены - они составят 18% от уровня октября 2018 года. Вместе с тем никто не знает, как будет себя вести спрос и предложение", - сказал Магауов на брифинге в Нур-Султане в понедельник.
"Я думаю, более точные решения и прогнозы будут обсуждены на июньской встрече между странами ОПЕК+. И конкретные решения будут там приниматься", - добавил замминистра.
По его словам, все члены ОПЕК+ на встрече в апреле поддержали инициативу "о необходимости продления данных мероприятий".
Ранее участники сделки ОПЕК+ договорились о коллективном сокращении добычи нефти на 9,7 млн бареллей в сутки в мае и июне. Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки.
При снижении добычи на 390 тыс. барр./сут. от уровня производства октября 2018 года (1,709 млн барр./сут.) ежесуточная нефтедобыча в Казахстане в ближайшие два месяца составит 1,319 млн барр./сут.
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