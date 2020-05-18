AccessBank объявляет Тендер по закупке Годового абонемента на План Оценки MS Navision

AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен по закупке Годового абонемента на План Оценки MS Navision.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу [email protected], или по номеру (+994 55) 505 69 59.
Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 21.05.2020.
Президенты Азербайджана и Молдовы обсудили вопросы сотрудничества
Президенты Азербайджана и Молдовы провели видеоконференцию
ВС Азербайджана начали широкомасштабные учения с привлечением танков и авиации
Казахстан отменил запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы Таможенного союза
WTI прибавляет около 10% накануне истечения июньского контракта, Brent подорожала до $34,61 за баррель
Страховой сектор Азербайджана сократил в 2019г выплаты агентам комиссионных на 2,4%
Гутерриш: неизвестно, когда будет разработана вакцина против COVID-19
Председатель КНР: Пекин вовремя сообщил миру о ситуации с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Большая часть украинцев поставили "тройку" Зеленскому за первый год правления - соцопрос
Праздник Ураза-Байрам мусульманам лучше отметить дома - Путин
Иранский парламент одобрил закон против региональной и международной политики Израиля
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог