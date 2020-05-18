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Регион 18.05.2020 15:18

Армения перенесла на полтора месяца плановый ремонт на АЭС из-за коронавируса

Сроки остановки АЭС "Мецаморская" в Армении на планово-предупредительный ремонт перенесены из-за коронавируса.

"Станция будет остановлена на плановый ремонт с 1 июля. Перенос даты обусловлен трудностями, возникшими из-за коронавируса, в основном, проблемы касаются коммуникации между партнерами", - сказал "Интерфаксу" главный инженер АЭС Артур Григорян.

Ранее планировалось, что станция будет остановлена на плановый ремонт с 15 мая.

АЭС будет остановлена на 65 дней.

Армянская АЭС была введена в строй в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Энергоблок N1 остановлен с 1989 года. В августе 2017 года правительство Армении утвердило решение о выводе этого блока из эксплуатации. Энергоблок N2 мощностью 407,5 МВт вырабатывает в среднем до 45% всей производимой в стране электроэнергии. В 2015 году были начаты работы по продлению срока службы второго блока.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЭС, РЕМОНТ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]