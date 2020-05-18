Армения перенесла на полтора месяца плановый ремонт на АЭС из-за коронавируса

Сроки остановки АЭС "Мецаморская" в Армении на планово-предупредительный ремонт перенесены из-за коронавируса.
"Станция будет остановлена на плановый ремонт с 1 июля. Перенос даты обусловлен трудностями, возникшими из-за коронавируса, в основном, проблемы касаются коммуникации между партнерами", - сказал "Интерфаксу" главный инженер АЭС Артур Григорян.
Ранее планировалось, что станция будет остановлена на плановый ремонт с 15 мая.
АЭС будет остановлена на 65 дней.
Армянская АЭС была введена в строй в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Энергоблок N1 остановлен с 1989 года. В августе 2017 года правительство Армении утвердило решение о выводе этого блока из эксплуатации. Энергоблок N2 мощностью 407,5 МВт вырабатывает в среднем до 45% всей производимой в стране электроэнергии. В 2015 году были начаты работы по продлению срока службы второго блока.
Президенты Азербайджана и Молдовы обсудили вопросы сотрудничества
Президенты Азербайджана и Молдовы провели видеоконференцию
ВС Азербайджана начали широкомасштабные учения с привлечением танков и авиации
Казахстан отменил запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы Таможенного союза
WTI прибавляет около 10% накануне истечения июньского контракта, Brent подорожала до $34,61 за баррель
Страховой сектор Азербайджана сократил в 2019г выплаты агентам комиссионных на 2,4%
Гутерриш: неизвестно, когда будет разработана вакцина против COVID-19
Председатель КНР: Пекин вовремя сообщил миру о ситуации с COVID-19
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank объявляет Тендер по закупке Годового абонемента на План Оценки MS Navision
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог