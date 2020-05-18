Казахстан планирует выполнить обязательства по ОПЕК+ в мае-июне - Минэнерго

Казахстан полагает, что сможет выполнить свои обязательства по сокращению добычи нефти в мае-июне 2020 года, сообщил замминистра энергетики страны Асет Магауов.

"Мы планируем выполнить наши обязательства в рамках ОПЕК+. Принято постановление правительства по крупным и средним месторождениям. Мы полагаем, с учетом принятых ограничений и снижения добычи по мелким месторождениям в силу экономических причин, мы минус 390 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года выполним", - сказал Магауов на брифинге в Нур-Султане в понедельник.

Ранее участники сделки ОПЕК+ договорились о коллективном сокращении добычи нефти на 9,7 млн бареллей в сутки в мае и июне. Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки.

При снижении добычи на 390 тыс. барр./сут. от уровня производства октября 2018 года (1,709 млн барр./сут.) ежесуточная нефтедобыча в Казахстане в ближайшие два месяца составит 1,319 млн барр./сут.