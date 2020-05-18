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Здравоохранение 18.05.2020 15:26

Гутерриш: неизвестно, когда будет разработана вакцина против COVID-19

До сих пор неизвестно, как и когда будут разработаны вакцина против COVID-19 и методы лечения коронавирусной инфекции, заявил в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Мы все еще не знаем, как искоренить (коронавирус - ИФ), лечить, а также создать вакцину против COVID-19. И у нас нет четкого представления о том, когда мы сможем это сделать", - заявил Гутерриш на открытии 73-й встречи Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Генсек ООН отметил, что многие страны пренебрегли рекомендациями Всемирной организации здравоохранения касательно принятия мер, призванных сдержать распространение коронавируса, поэтому вирус проник во многие страны мира, и сейчас планета платит за это "дорогую цену".

"К настоящему моменту вирус распространился по всему миру, и сейчас он распространяется в развивающихся странах. Там его последствия могут быть даже более катастрофичными, чем в развитых странах", - подчеркнул генсек.

Гутерриш заявил о необходимости координировать усилия для помощи "уязвимым странам", а также укрепить их системы здравоохранения.

Генсек ООН также подчеркнул, что необходимо бороться с психологическими последствиями пандемии COVID-19.

"Существует безотлагательная необходимость инвестировать в расширение услуг в области психологической помощи для того, чтоб справиться с разрушительными психологическими последствиями кризиса", - заявил он.

В то же время Гутерриш отметил, что нельзя выбирать между решением медицинских или экономических проблем, вызываемых коронавирусом.

"Если мы не сможем контролировать распространение вируса, экономика никогда не восстановится", - подчеркнул генсек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]