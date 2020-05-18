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СНГ 18.05.2020 15:27

Праздник Ураза-Байрам мусульманам лучше отметить дома - Путин

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские мусульмане последуют рекомендациям своего духовенства соблюдать меры изоляции во время праздника Ураза-Байрам.

На совещании с руководством и представителями общественности Дагестана глава государства отметил, что в настоящее время у последователей ислама продолжается священный месяц Рамадан, который завершится 23 мая праздником Ураза-Байрам.

"Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями", - сказал в связи с этим Путин.

"Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано", - добавил глава государства.

Окончание Рамадана знаменует Ураза-байрам - праздник разговения, который продлится три дня. В этом году он придется на 24 мая.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МУСУЛЬМАНЕ, ПРАЗДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]