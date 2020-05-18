Страховой сектор Азербайджана сократил в 2019г выплаты агентам комиссионных на 2,4%

Расходы страховых и перестраховочных компаний Азербайджана на ведение дел в 2019 году составили 214 млн 132,7 тыс. манатов, что на 8,4% больше показателя 2018 года.

При этом 29% расходов – 62 млн 1,5 тыс. манатов пришлись на расходы по выплате агентских комиссий (спад на 2,4% по сравнению с 2018 годом).

На выплату заработных плат было направлено 60,27 млн манатов (рост на 30,8%) или 28,1% расходов, операционные расходы компаний составили 16 млн 807,9 тыс. манатов (рост на 29%), социальные отчисления – 9 млн 608,3 тыс. манатов (рост на 2,1%), выплаты по аренде – 6 млн 300,7 тыс. манатов (спад на 5,5%).

Кроме того, страховой сектор потратил в отчетном периоде 6 млн 201,6 тыс. манатов на рекламу, что на 43,8% больше показателя 2018 года.

Страховые и перестраховочные компании в Азербайджане в 2018г потратили около 63,5 млн манатов на комиссионные агентам (рост на 19,8% по сравнению с 2017г). В целом, на выплаты комиссионных агентам пришлось 32% расходов страховых и перестраховочных компаний в 2018 году.

А.Мамедов