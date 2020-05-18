Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8395 RUR   0.0232 GBR   2.0566 TRY   0.2467

Цена на нефть

15.05   $/bbl WTI 28.11 0.55 Brent 31.87 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 18.05.2020 15:28

Страховой сектор Азербайджана сократил в 2019г выплаты агентам комиссионных на 2,4%

Расходы страховых и перестраховочных компаний Азербайджана на ведение дел в 2019 году составили 214 млн 132,7 тыс. манатов, что на 8,4% больше показателя 2018 года.

При этом 29% расходов – 62 млн 1,5 тыс. манатов пришлись на расходы по выплате агентских комиссий (спад на 2,4% по сравнению с 2018 годом).

На выплату заработных плат было направлено 60,27 млн манатов (рост на 30,8%) или 28,1% расходов, операционные расходы компаний составили 16 млн 807,9 тыс. манатов (рост на 29%), социальные отчисления – 9 млн 608,3 тыс. манатов (рост на 2,1%), выплаты по аренде – 6 млн 300,7 тыс. манатов (спад на 5,5%).

Кроме того, страховой сектор потратил в отчетном периоде 6 млн 201,6 тыс. манатов на рекламу, что на 43,8% больше показателя 2018 года.

Страховые и перестраховочные компании в Азербайджане в 2018г потратили около 63,5 млн манатов на комиссионные агентам (рост на 19,8% по сравнению с 2017г). В целом, на выплаты комиссионных агентам пришлось 32% расходов страховых и перестраховочных компаний в 2018 году.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВАНИЕ, КОМПАНИИ, РАСХОДЫ


Похожие новости


Страховой сектор Азербайджана в I полугодии направил 28 млн манатов на выплаты агентам комиссионных Страховой сектор Азербайджана в I квартале 2019г сократил расходы на комиссионные агентам на 27,7% Страховые и перестраховочные компании в Азербайджане в 2018г потратили около 63,5 млн манатов на комиссионные агентам СК PASHA Sigorta в январе 2018г собрала половину премий страховщиков в Азербайджане Лидером по страховым премиям и выплатам в Азербайджане в 2017г стала СК PASHA Heyat Sigorta Лидером по страховым премиям и выплатам в Азербайджане в январе-ноябре стала СК PASHA Heyat Sigorta

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]