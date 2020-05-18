Казахстан отменил запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы Таможенного союза

Казахстан в апреле отменил запрет на вывоз светлых нефтепродуктов за пределы стран Таможенного союза, сообщил вице-министр энергетики Асет Магауов.

"Учитывая, что резкое снижение потребления нефтепродуктов произошло, со стороны правительства Казахстана приняты следующие беспрецедентные меры по поддержке нефтеперерабатывающей отрасли: отменен запрет на вывоз нефтепродуктов (в том числе дизельного и автомобильного топлива - ИФ) за пределы стран Таможенного союза с 6 апреля 2020 года", - сказал Магауов на брифинге в Нур-Султане в понедельник.

"Приказом министра энергетики от 1 апреля 2020 года совместно с министерствами торговли и интеграции, финансов, национальной экономики отменен запрет на экспорт казахстанских нефтепродуктов с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, установленный протоколом от 6 мая 2019 года между министерством энергетики Казахстана и министерством энергетики Российской Федерации", - уточнили агентству "Интерфакс-Казахстан в Минэнерго.

Магауов на брифинге напомнил, что Казахстан также отменил запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы республики с 10 апреля 2020 года и ввел запрет на железнодорожные поставки бензинов и дизельного топлива из РФ в Казахстан с 30 марта по 1 июля.

Помимо этого, до конца года освобождены от уплаты акцизов производители подакцизных товаров - бензина и дизельного топлива, реализуемых на экспорт.

Дополнительно обнулены ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, в том числе на бензин, дизельное топливо и мазут с 1 апреля по 1 января 2021 года.

"Таким образом, принятые меры нацелены на исключение затоваривания хранилищ ГСМ, а также обеспечение бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов", - сказал Магауов.

В начале апреля Минторговли Казахстана сообщало, что снижение мировых котировок на нефть из-за срыва сделки ОПЕК+ привело к нерентабельности экспорта казахстанских нефтепродуктов. В ведомстве также констатировали, что введение чрезвычайного положения в Казахстане привело к значительному сокращению внутреннего спроса на нефтепродукты.

"Вкупе обе причины сегодня приводят к затовариванию резервуарных парков страны. В последующем такая ситуация может привести к снижению объемов производства всех видов нефтепродуктов, в том числе социально-значимых и ориентированных на экспорт (бензин, дизельное топливо, авиакеросин, сжиженный газ), а в дальнейшем к полной остановке нефтеперерабатывающих заводов", - заключили в Минторговли.

Режим ЧП, введенный в связи с угрозой распространения коронавируса, действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая.