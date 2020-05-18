Странам нужно проявлять осторожность при снятии введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений - гендиректор ВОЗ

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо снимать аккуратно, в противном случае ситуация может только ухудшиться, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"ВОЗ полностью понимает и поддерживает желание стран встать на ноги и вернуться к работе... Мы призываем их действовать с осторожностью", - заявил гендиректор ВОЗ на Ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
Он предупредил, что странам, которые осуществляют снятие ограничений "слишком быстро", "грозит опасность воспрепятствовать собственному восстановлению".
73-я Ассамблея ВОЗ стартовала в понедельник и будет проводиться два дня в видеоформате. Она посвящена укреплению глобальной координации в борьбе против пандемии COVID-19, из-за которой в мире коронавирусом заразились более 4,8 млн человек, причем свыше 300 тыс. инфицированных скончались.
В минувшую пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что это мероприятие будет "одним из самых важных (встреч ассамблеи - ИФ) с момента основания ВОЗ в 1948 году".
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