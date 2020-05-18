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Дальнее зарубежье 18.05.2020 18:30

Странам нужно проявлять осторожность при снятии введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений - гендиректор ВОЗ

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо снимать аккуратно, в противном случае ситуация может только ухудшиться, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"ВОЗ полностью понимает и поддерживает желание стран встать на ноги и вернуться к работе... Мы призываем их действовать с осторожностью", - заявил гендиректор ВОЗ на Ассамблее Всемирной организации здравоохранения.

Он предупредил, что странам, которые осуществляют снятие ограничений "слишком быстро", "грозит опасность воспрепятствовать собственному восстановлению".

73-я Ассамблея ВОЗ стартовала в понедельник и будет проводиться два дня в видеоформате. Она посвящена укреплению глобальной координации в борьбе против пандемии COVID-19, из-за которой в мире коронавирусом заразились более 4,8 млн человек, причем свыше 300 тыс. инфицированных скончались.

В минувшую пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что это мероприятие будет "одним из самых важных (встреч ассамблеи - ИФ) с момента основания ВОЗ в 1948 году".

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Тэги: ВОЗ, ГЕНДИРЕКТОР, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]