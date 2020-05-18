Молдавская оппозиция готовит импичмент президента

Молдавская оппозиция готовится инициировать процедуру по отстранению президента Игоря Додона от власти, заявил вице-председатель парламента от оппозиционной партии "Платформа DA" Александр Слусарь.

"То, что было показано, это очень серьезно. Мы детально изучим это видео и, скорее всего, инициируем процедуру отстранения Додона. Ждем, чтобы в прокуратуре дали ответ по поводу этих обвинений. Но повторяю, после технического анализа видеофайла мы, в соответствии с положениями Конституции, предпримем действия по отстранению президента от должности", - сказал Слусарь журналистам в понедельник, комментируя прозвучавшие в адрес президента обвинения в коррупции.

Ранее в понедельник депутат от оппозиции Юрий Реницэ обнародовал фрагмент видеозаписи встречи Додона с олигархом Владимиром Плахотнюком и его ближайшим соратником Сергеем Яраловым. Встреча состоялась 7 июня 2019 года, перед сменой власти и бегством Плахотнюка из Молдавии. Тогда Додон пытался договориться с Плахотнюком о создании коалиции Партии социалистов и Демократической партии.

На видеосъемке, по утверждению оппозиции, Плахотнюк и Яралов передают пакет с деньгами Додону, а президент говорит, что деньги следует передать депутату от Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ, который "должен выплачивать зарплаты".

Игорь Додон подтвердил факт встречи с Плахотнюком, но отрицает получение денег. Он заявил, что обратился в Генеральную прокуратуру с призывом провести расследование по факту появления видеозаписи с компроматом против него.

Согласно Конституции Молдавии, в случае совершения тяжких деяний, нарушающих положения Основного закона страны, президент может быть отстранен от должности парламентом при голосовании двух третей депутатов. Подобное предложение может быть инициировано не менее чем одной третью депутатов и должно быть незамедлительно доведено до сведения президента. Глава государства может предоставить парламенту разъяснения относительно фактов, которые ему предъявляют. В настоящее время пропрезидентская Партия социалистов имеет в парламенте более одной трети мест - 37 из 101.

Если инициатива об отстранении от должности главы государства утверждается, то в течение 30 дней должен быть инициирован референдум об отставке президента.