Глава ВОЗ призвал проанализировать меры, которые принимались во всем мире против коронавируса

Пандемия коронавируса требует проведение всеобщего анализа того, какие меры принимались в мире против этого заболевания, заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мы приветствуем предложенную этой ассамблее резолюцию, которая призывает к пошаговому процессу проведения беспристрастной независимой всеобъемлющей оценки", - сказал он на открытии 73-й встречи Всемирной ассамблеи здравоохранения.

При этом он указал, что точность результатов требует включить в обзор действия всех сил, кому пришлось реагировать на пандемию.

"Я инициирую независимую оценку в самый ранний подходящий момент", - заявил он, пояснив, что целью работы станет подготовка рекомендаций для улучшения готовности на международном и национальном уровне к пандемиям.

"Каждая страна и каждая организация должна проанализировать свой ответ и извлечь из этого опыт", - сказал он.

Ранее стало известно, что Всемирная ассамблея здравоохранения рассмотрит резолюцию о необходимости дать оценку реагированию мирового сообщества на пандемию коронавируса. По данным британского издания The Guardian, резолюцию уже поддержали 122 государства из 194 членов ассамблеи, в том числе страны ЕС, африканские государства, Россия, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.