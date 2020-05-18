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СНГ 18.05.2020 19:17

В России каждый четвертый "удаленщик" прибавил в весе - опрос

Среди россиян, перешедших на дистанционный режим работы, почти каждый четвертый (24%) прибавил в весе, свидетельствуют данные Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Исследование показало, что похудевших сограждан, перешедших на "удаленку", оказалось ровно вдове меньше (12%). Половина работающих сограждан за период сидения на дому (51%), не обнаружили каких-либо изменения массы своего тела.

Согласно опросу, за время самоизоляции прибавил в весе каждый пятый российский безработный (20%), похудели 14% незанятых сограждан, 48% неработающих респондентов сохранили свой прежний вес.

В целом, за период самоизоляции прибавили в весе 17% россиян, больше всего на лишние килограммы, набранные за данный период, жалуются женщины (21%), за период ограничений карантинного характера прибавили в весе 15% мужчин.

В свою очередь, женщин, которые похудели за время самоизоляции, оказалось больше, чем мужчин - 10% и 7% респондентов соответственно.

В целом, согласно исследованию, похудели 8% россиян, 51% сограждан сообщили, что масса их тела не изменилась.

Опрос был проведен 15-18 мая 2020 года среди 3000 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 456 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИЗОЛЯЦИЯ, ВЕС, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]