Литовский энергохолдинг Ignitis объявил выкуп акций дочерних компаний в преддверии IPO

Литовский государственный энергохолдинг Ignitis grupe (ранее - Lietuvos energija), который готовится к IPO, в понедельник объявил обязательный выкуп у миноритариев акций дочерних предприятий Energijos skirstymo operatorius (ESO, распределительные газовые и электросети) и Ignitis gamyba (генерирующие мощности).

Как сообщила группа в информсистеме Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq, цена выкупа акции ESO составляет 0,88 евро, Ignitis gamyba - 0,64 евро. Их выкуп продлится 90 дней.

В настоящее время холдинговая компания владеет 97,66% акций ESO и 97,45% акций Ignitis gamyba. Бумаги обеих "дочек" котируются в официальном списке биржи.

Ранее Ignitis grupe уже выкупила 2,73% акций ESO (по 0,88 евро за бумагу) и 0,47% акций Ignitis gamyba (по 0,64 евро), за которые заплатила 21,455 млн евро и 1,945 млн евро соответственно.

IPO группы планируется провести осенью. До этого будет проведет делистинг акций ESO и Ignitis gamyba с биржи. Акции обеих компаний котируются в официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.

Как сообщалось, в феврале этого года рабочая группа, сформированная министерством финансов Литвы для рассмотрения альтернатив финансирования госхолдинга Ignitis grupe, рекомендовала вывод группы на IPO. "До 2030 года потребуется около 5-6 млрд евро инвестиций, наиболее эффективным способом достижения этих целей будет привлечение акционерного капитала посредством публичного предложения акций", - заявлял министр финансов Вилюс Шапока.

Рабочая группа рекомендовала разместить от 25% до 33,33% акций Ignitis grupe. Сами холдинг отмечал, что это IPO может стать "крупнейшим в истории Балтийских стран".

Литовский государственный энергетический концерн Lietuvos energija в сентябре 2019 года сменил название и торговый знак на Ignitis grupe. Группа на 100% принадлежит государству, входящие в нее компании действуют в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии, она также осуществляет инвестиции в проекты в Великобритании, Норвегии, Франции.