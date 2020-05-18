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Дальнее зарубежье 18.05.2020 20:10

Образованная Blackstone нефтяная компания Gavilan Resources подала заявление о банкротстве

Нефтегазовая компания Gavilan Resources LLC, образованная Blackstone Group Inc., подала заявление о банкротстве в связи с ухудшением финансового положения на фоне обвала цен на энергоносители и долговременного спора с конкурентом в Техасе.

Компания хочет получить защиту от кредиторов в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в связи со "стремительным падением цен на нефть наряду с последствиями пандемии COVID-19 и наводнением нефтяных рынков противоборствующими международными производителями", главным образом, Россией и Саудовской Аравией, говорится в документах, поданных в суд по банкротствам в Хьюстоне.

Глава компании Дэвид Е. Робертс-младший связал финансовые трудности компании со "все более неприемлемыми в работе взаимоотношениями" с Sanchez Energy Corp., конкурирующей техасской нефтегазовой компанией, которая подала заявление о банкротстве в прошлом году.

Компании с осени 2018 спорят по поводу прав на нефтегазоносный участок в Техасе, который они совместно приобрели у Anadarko Petroleum Corp. за $2,3 млрд.

Все больше компаний в отрасли сталкиваются с финансовыми проблемами в связи с пандемией коронавируса и избытком предложения на мировых нефтяных рынках. В числе компаний, подавших заявления о банкротстве в текущем году, находятся Ultra Petroleum Corp., Whiting Petroleum Corp., Southland Royalty Co. и Sheridan Holding Company I LLC.

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Тэги: США, КОМПАНИЯ, НЕФТЬ, БАНКРОТСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]