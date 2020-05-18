Образованная Blackstone нефтяная компания Gavilan Resources подала заявление о банкротстве

Нефтегазовая компания Gavilan Resources LLC, образованная Blackstone Group Inc., подала заявление о банкротстве в связи с ухудшением финансового положения на фоне обвала цен на энергоносители и долговременного спора с конкурентом в Техасе.
Компания хочет получить защиту от кредиторов в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в связи со "стремительным падением цен на нефть наряду с последствиями пандемии COVID-19 и наводнением нефтяных рынков противоборствующими международными производителями", главным образом, Россией и Саудовской Аравией, говорится в документах, поданных в суд по банкротствам в Хьюстоне.
Глава компании Дэвид Е. Робертс-младший связал финансовые трудности компании со "все более неприемлемыми в работе взаимоотношениями" с Sanchez Energy Corp., конкурирующей техасской нефтегазовой компанией, которая подала заявление о банкротстве в прошлом году.
Компании с осени 2018 спорят по поводу прав на нефтегазоносный участок в Техасе, который они совместно приобрели у Anadarko Petroleum Corp. за $2,3 млрд.
Все больше компаний в отрасли сталкиваются с финансовыми проблемами в связи с пандемией коронавируса и избытком предложения на мировых нефтяных рынках. В числе компаний, подавших заявления о банкротстве в текущем году, находятся Ultra Petroleum Corp., Whiting Petroleum Corp., Southland Royalty Co. и Sheridan Holding Company I LLC.
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