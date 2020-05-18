Huawei предупредила о последствиях новых ограничений США для своих операций по всему миру

Китайская Huawei Technologies Co. предупредила, что действия администрации президента США Дональда Трампа для блокировки доступа компании к полупроводникам воспрепятствуют ее способности поддерживать работу своих телекоммуникационных сетей по всему миру.

Министерство торговли США в пятницу объявило об ограничениях, согласно которым иностранные производители полупроводников, использующие американское ПО и технологии, должны получать лицензию для поставки своей продукции Huawei.

Китай в минувшие выходные предупредил, что будет принимать меры, направленные на защиту интересов китайских компаний в ответ на действия США, препятствующие их нормальной работе.

Компания назвала решение "самовольным и вредоносным" и предупредила, что оно "повлияет на расширение, эксплуатацию и непрерывную работу наших сетей стоимостью несколько миллиардов долларов, которые мы развернули более чем в 170 странах".

Председатель совета директоров Huawei Го Пин сказал на ежегодной встрече с аналитиками в Шэньчжэне, что компания все еще оценивает полный масштаб последствий новых правил, однако отметил, что они неизбежно повлияют на ее работу.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

По словам председателя совета директоров Huawei, компания в прошлом году закупила у американских поставщиков технологии на общую сумму $18,7 млрд.