Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху после ослабления пандемии коронавируса - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник в формате видеоконференции провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили текущее положение процесса урегулирования азербайджано-армянского Нагорного-Карабахского конфликта и шаги, которые будут предприняты в этом направлении в предстоящие месяцы после пандемии коронавируса. Стороны договорились определить сроки и место проведения следующей встречи глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве Минской группы ОБСЕ после ослабления пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие представители Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шафер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.



Н.Аббасова