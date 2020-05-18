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Карабахский конфликт 18.05.2020 18:54

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху после ослабления пандемии коронавируса - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник в формате видеоконференции провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили текущее положение процесса урегулирования азербайджано-армянского Нагорного-Карабахского конфликта и шаги, которые будут предприняты в этом направлении в предстоящие месяцы после пандемии коронавируса. Стороны договорились определить сроки и место проведения следующей встречи глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве Минской группы ОБСЕ после ослабления пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие представители Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шафер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]