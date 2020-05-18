Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху после ослабления пандемии коронавируса - МИД

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник в формате видеоконференции провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Стороны обсудили текущее положение процесса урегулирования азербайджано-армянского Нагорного-Карабахского конфликта и шаги, которые будут предприняты в этом направлении в предстоящие месяцы после пандемии коронавируса. Стороны договорились определить сроки и место проведения следующей встречи глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве Минской группы ОБСЕ после ослабления пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Во встрече приняли участие представители Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шафер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.
Н.Аббасова
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