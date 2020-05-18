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ТЭК 18.05.2020 19:45

Нефть продолжает активно дорожать, Brent торгуется на уровне $35,32 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно повышаться в ходе торгов в понедельник.

Поддержку котировкам оказывают надежды на восстановление баланса спроса и предложения на рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 составляет $35,32 за баррель, что на $2,82 (8,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $3,42 (11,62%) - до $32,85 за баррель.

Июньский контракт WTI истекает во вторник. Месяцем ранее цена истекающего майского фьючерса впервые в истории стала отрицательной, опустившись до минус $37,63 за баррель. Как отмечает Bloomberg, повторение этого сценария стало крайне маловероятным после вступления с силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, а также на фоне признаков восстановления спроса и снижения добычи в США.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохамед Баркиндо заявил в интервью Bloomberg Television, что прогноз на второе полугодие 2020 года более позитивный, поскольку мировая экономика будет восстанавливаться.

"Производители существенно сокращают добычу, и на фоне роста спроса рынок постепенно движется к восстановлению", - говорит старший аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Паола Родригес Масью, которую цитирует CNBC.

Спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране уже нашло отражение в ценах на нефть.

Тем временем число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 35 - до 339, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых. Таким образом, число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало по итогам девятой недели подряд и опустилось до минимума за все время ведения расчетов с 1940-х годов.

Число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что является самым низким показателем с июля 2009 года.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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