Нефть продолжает активно дорожать, Brent торгуется на уровне $35,32 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно повышаться в ходе торгов в понедельник.
Поддержку котировкам оказывают надежды на восстановление баланса спроса и предложения на рынке.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 составляет $35,32 за баррель, что на $2,82 (8,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $3,42 (11,62%) - до $32,85 за баррель.
Июньский контракт WTI истекает во вторник. Месяцем ранее цена истекающего майского фьючерса впервые в истории стала отрицательной, опустившись до минус $37,63 за баррель. Как отмечает Bloomberg, повторение этого сценария стало крайне маловероятным после вступления с силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, а также на фоне признаков восстановления спроса и снижения добычи в США.
Генеральный секретарь ОПЕК Мохамед Баркиндо заявил в интервью Bloomberg Television, что прогноз на второе полугодие 2020 года более позитивный, поскольку мировая экономика будет восстанавливаться.
"Производители существенно сокращают добычу, и на фоне роста спроса рынок постепенно движется к восстановлению", - говорит старший аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Паола Родригес Масью, которую цитирует CNBC.
Спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране уже нашло отражение в ценах на нефть.
Тем временем число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 35 - до 339, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых. Таким образом, число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало по итогам девятой недели подряд и опустилось до минимума за все время ведения расчетов с 1940-х годов.
Число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что является самым низким показателем с июля 2009 года.
Азербайджан и Украина проведут межмидовские политические консультации в формате видеоконференции
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху после ослабления пандемии коронавируса - МИД
Путин и Алиев обсудили ситуацию с гражданами Азербайджана, скопившимися в приграничном районе Дагестана
Американская Moderna сообщила о положительных результатах начальных клинических испытаний вакцины от коронавируса
Власти Баку планируют открытие столичных пляжей, могут внедрить систему электронного бронирования
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 3,3 тыс., число скончавшихся увеличилось до 40
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Компания Avia-Invest, получившая в концессию аэропорт Кишинева, подала иск на 885 млн евро против правительства Молдавии
Некоторые страны Европы продолжают снимать введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения
Индия и Бангладеш эвакуируют миллионы человек из-за приближения циклона
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank объявляет Тендер по закупке Годового абонемента на План Оценки MS Navision
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом виртуальной клиентской поддержки в стране
Под председательством Эльмира Велизаде состоялся онлайн B2G форум
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог