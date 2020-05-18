Американская Moderna сообщила о положительных результатах начальных клинических испытаний вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna в понедельник объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты, сообщают СМИ США.

В компании указали, что в ходе проведенных исследований на первой фазе клинических исследований вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

В испытаниях участвуют 45 человек, они поделены на три группы, одна из них получила две дозы по 25 микрограмм, вторая - по 100 микрограмм, третья - по 250 микрограмм. Дозы вводились с разницей в 28 дней.

Согласно данным компании, на 43-й день уровень антител у участников первой группы был такой же, что в образцах крови, взятых у тех людей, которые переболели коронавирусом и выздоровели. У второй группы этот уровень "значительно превосходил" показатели у выздоровевших пациентов. Данных по третьей группу компания не привела.

В Moderna рассчитывают в июле 2020 года приступить к следующему этапу испытаний вакцины.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире ведется разработка более 100 вакцин от коронавируса. По меньшей мере, восемь из них уже находятся на стадии клинических исследований.

C начала вспышки коронавируса в мире зарегистрировано 4,8 млн случаев заболевания. Почти 1,9 млн человек выздоровели, около 317 тыс. скончалось.