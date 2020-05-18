Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8395 RUR   0.0232 GBR   2.0566 TRY   0.2467

Цена на нефть

15.05   $/bbl WTI 28.11 0.55 Brent 31.87 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 18.05.2020 19:49

Американская Moderna сообщила о положительных результатах начальных клинических испытаний вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna в понедельник объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты, сообщают СМИ США.

В компании указали, что в ходе проведенных исследований на первой фазе клинических исследований вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

В испытаниях участвуют 45 человек, они поделены на три группы, одна из них получила две дозы по 25 микрограмм, вторая - по 100 микрограмм, третья - по 250 микрограмм. Дозы вводились с разницей в 28 дней.

Согласно данным компании, на 43-й день уровень антител у участников первой группы был такой же, что в образцах крови, взятых у тех людей, которые переболели коронавирусом и выздоровели. У второй группы этот уровень "значительно превосходил" показатели у выздоровевших пациентов. Данных по третьей группу компания не привела.

В Moderna рассчитывают в июле 2020 года приступить к следующему этапу испытаний вакцины.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире ведется разработка более 100 вакцин от коронавируса. По меньшей мере, восемь из них уже находятся на стадии клинических исследований.

C начала вспышки коронавируса в мире зарегистрировано 4,8 млн случаев заболевания. Почти 1,9 млн человек выздоровели, около 317 тыс. скончалось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОМПАНИЯ, ВАКЦИНА, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Johnson & Johnson планирует начать испытания вакцины от коронавируса на людях к сентябрю Juul сократит до 15% персонала ради урегулирования конфликта с властями Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации Акционеры Sotheby`s одобрили продажу аукционного дома миллиардеру Патрику Драи за $3,7 млрд Действия США в отношении Huawei не оказывают существенного влияния на компанию - гендиректор Huawei пока не видит выполнения США обещания Трампа

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]