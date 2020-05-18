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Внешняя политика 18.05.2020 20:03

Азербайджан и Украина проведут межмидовские политические консультации в формате видеоконференции

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в понедельник принял копии верительных грамот от посла Азербайджана в Украине Эльмиры Ахундовой, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Стороны отметили активный характер украинско-азербайджанского стратегического партнерства и сотрудничество в противодействии распространению COVID-19. Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективам развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились организовать политические консультации между МИД Украины и Азербайджана в формате видеоконференции.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]