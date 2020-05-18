Азербайджан и Украина проведут межмидовские политические консультации в формате видеоконференции

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в понедельник принял копии верительных грамот от посла Азербайджана в Украине Эльмиры Ахундовой, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Стороны отметили активный характер украинско-азербайджанского стратегического партнерства и сотрудничество в противодействии распространению COVID-19. Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективам развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились организовать политические консультации между МИД Украины и Азербайджана в формате видеоконференции.

Н.Аббасова