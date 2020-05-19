Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8395 RUR   0.0232 GBR   2.0566 TRY   0.2467

Цена на нефть

18.05   $/bbl WTI 31.82 2.39 Brent 34.81 2.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.05.2020 09:45

Помпео и глава МИД Турции обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу совместные усилия по борьбе с новым типом коронавируса, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Турции Чавушоглу обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, включая репатриацию граждан Турции и США, сотрудничество в области поставок и усилия альянса НАТО по реагированию на эпидемиологическую ситуацию", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

Отмечается, что глава госдепа поблагодарил Турцию за пожертвование средств индивидуальной защиты.

"Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили двусторонние отношения, в том числе вопросы экономики и безопасности", - добавила Ортагус.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Вашингтон поддерживает действия Турции в Идлибе Анкара должна вернуть С-400 России, если хочет получить Patriot - Пентагон США смягчили позицию по закупкам Турцией у России С-400 - Эрдоган Турция попросила у США ЗРК Patriot «для сдерживания» России и Сирии в Идлибе Трамп и Эрдоган считают необходимым прекращение насилия в сирийской провинции Идлиб - Белый дом Помпео и Чавушоглу высказались за заключение мирного соглашения в Ливии и выработку надежного механизм контроля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]