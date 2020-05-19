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Дальнее зарубежье 19.05.2020 09:18

В Италии за сутки скончались 99 человек с коронавирусом: это самый низкий показатель с начала марта

В Италии медики зафиксировали за сутки смерть 99 пациентов с короанвирусом COVID-19, сообщают в понедельник в управлении гражданской обороны.

Это - самый низкий показатель в стране с 9 марта, когда пандемия коронавируса еще только набирала силу в Италии.

В отделениях интенсивной терапии итальянских больниц остаются 749 человек - на 13 меньше, чем в воскресенье.

В общей сложности, 225 тыс. 886 человек в Италии заразились коронавирусом. За сутки этот показатель вырос всего на 451.

В последние недели в Италии наблюдаются значительные успехи в борьбе против COVID-19, Власти постепенно отменяют ограничения, введенные, чтобы остановить распространение инфекции.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, УСПЕХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]