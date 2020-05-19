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13 новых случаев COVID-19 зарегистрированы в Южной Корее

13 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом, общее число заболевших новым типом коронавируса в стране достигло 11 тыс. 78 человек.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 осталось прежним - 263 человека.

За последние сутки из больниц выписались 34 человека. Всего за время пандемии от коронавируса нового типа в Южной Корее вылечилось 9 тыс. 938 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]