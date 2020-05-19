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Дальнее зарубежье 19.05.2020 10:16

В Дании открыли кафе, рестораны и пабы

Кафе, пабы и рестораны возобновили работу в Дании в рамках снятия ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

Владельцам заведений разрешили размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга.

Ношение масок в Дании больше также не является обязательным. Кроме того, жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек.

Ранее в стране открыли детские сады и начальные школы, начали работать салоны красоты и другие предприятия среднего и малого бизнеса.

Ожидается, что в июне в Дании откроют музеи, кинотеатры и зоопарки.

За время пандемии в Дании зарегистрировали почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 550 человек скончалось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ДАНИЯ, КОРОНАВИРУС, РЕСТОРАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]