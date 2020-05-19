В Дании открыли кафе, рестораны и пабы

Кафе, пабы и рестораны возобновили работу в Дании в рамках снятия ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.
Владельцам заведений разрешили размещать посетителей на расстоянии минимум в один метр друг от друга.
Ношение масок в Дании больше также не является обязательным. Кроме того, жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек.
Ранее в стране открыли детские сады и начальные школы, начали работать салоны красоты и другие предприятия среднего и малого бизнеса.
Ожидается, что в июне в Дании откроют музеи, кинотеатры и зоопарки.
За время пандемии в Дании зарегистрировали почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 550 человек скончалось.
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