Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8395 RUR   0.0232 GBR   2.0566 TRY   0.2467

Цена на нефть

18.05   $/bbl WTI 31.82 2.39 Brent 34.81 2.31

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 19.05.2020 10:34

Федрезерв готов использовать "полный набор инструментов" для поддержки экономики США - Пауэлл

Федеральная резервная система (ФРС) США будет использовать "полный набор инструментов, чтобы поддержать экономику" в условиях шока, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, говорится в заявлении председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, подготовленного для выступления в банковском комитете Сената.

Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин выступят в комитете во вторник в 18:00 в формате видеоконференции, где им предстоит дать разъяснения по программе поддержки экономики США объемом более $2 трлн, принятой в марте.

Законопроект "Об экономической безопасности и чрезвычайной помощи в противодействии коронавирусу" (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, CARES) предусматривает, в частности, выделение Минфином $500 млрд в качестве прямой помощи штатам, муниципалитетам и бизнесу. Порядка $454 млрд выделяется для покрытия расходов Федрезерва на различные программы кредитования.

К настоящему времени Минфин уже выделил $195 млрд, чтобы защитить ФРС от потерь по этим кредитным программам.

Оставшиеся $259 млрд будут потрачены на "создание или расширение кредитных программ при необходимости, притом, что мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию в различных секторах экономики", заявил Мнучин.

В тексте заявления Мнучина, подготовленного для выступления в банковском комитете Сената, отмечается, что экономические условия в США должны улучшиться во втором полугодии.

Пауэлл в своем обращении к комитету не объявляет о каких-либо новых шагах, а, скорее, подводит итоги, перечисляя уже принятые меры, в том числе, существенное снижение базовой процентной ставки - до 0-0,25% годовых.

"Федрезерву была доверена важная миссия, и мы сделали беспрецедентные шаги, причем очень быстро, за последние несколько месяцев", - отмечает Пауэлл.

Действия ФРС поддержали финансовые рынки, и главной задачей американского Центробанка теперь является устойчивая реализация объявленных программ, пишет The Wall Street Journal.

Пауэлл отметил, что Федрезерв продолжит корректировать условия действующих кредитных программ, узнавая все больше о спросе со стороны различных категорий заемщиков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА, ФРС


Похожие новости


Экономисты ждут падения ВВП США на 32% во II квартале - опрос WSJ Экономика США будет наверстывать упущенное в третьем квартале - Мнучин Губернаторы со Среднего Запада США объединяются для работы над перезапуском экономики Трамп обещает скорую отмену ряда ограничений, введенных из-за коронавируса Глава Минфина США не исключает "перезапуска" американской экономики уже в мае Экономика США упадет на 25% во II квартале, потери рабочих мест достигнут 14,4 млн - опрос WSJ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]