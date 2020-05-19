Федеральная резервная система (ФРС) США будет использовать "полный набор инструментов, чтобы поддержать экономику" в условиях шока, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, говорится в заявлении председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, подготовленного для выступления в банковском комитете Сената.
Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин выступят в комитете во вторник в 18:00 в формате видеоконференции, где им предстоит дать разъяснения по программе поддержки экономики США объемом более $2 трлн, принятой в марте.
Законопроект "Об экономической безопасности и чрезвычайной помощи в противодействии коронавирусу" (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, CARES) предусматривает, в частности, выделение Минфином $500 млрд в качестве прямой помощи штатам, муниципалитетам и бизнесу. Порядка $454 млрд выделяется для покрытия расходов Федрезерва на различные программы кредитования.
К настоящему времени Минфин уже выделил $195 млрд, чтобы защитить ФРС от потерь по этим кредитным программам.
Оставшиеся $259 млрд будут потрачены на "создание или расширение кредитных программ при необходимости, притом, что мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию в различных секторах экономики", заявил Мнучин.
В тексте заявления Мнучина, подготовленного для выступления в банковском комитете Сената, отмечается, что экономические условия в США должны улучшиться во втором полугодии.
Пауэлл в своем обращении к комитету не объявляет о каких-либо новых шагах, а, скорее, подводит итоги, перечисляя уже принятые меры, в том числе, существенное снижение базовой процентной ставки - до 0-0,25% годовых.
"Федрезерву была доверена важная миссия, и мы сделали беспрецедентные шаги, причем очень быстро, за последние несколько месяцев", - отмечает Пауэлл.
Действия ФРС поддержали финансовые рынки, и главной задачей американского Центробанка теперь является устойчивая реализация объявленных программ, пишет The Wall Street Journal.
Пауэлл отметил, что Федрезерв продолжит корректировать условия действующих кредитных программ, узнавая все больше о спросе со стороны различных категорий заемщиков.
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