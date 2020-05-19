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Инфраструктура и тендеры 19.05.2020 09:47

LUKOIL-Azerbaijan закупает услуги по аутсорсингу персонала

ЗАО "LUKOIL–Azerbaijan" отбирает компанию, предоставляющую услугиаутсорсинга обслуживающего персонала, говорится в объявлении компании.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 19 июня 2020г.

Первый этап тендера состоится 22 июня в 11:00.

Победитель тендера должен приступить к работе в августе 2020 года и завершить процесс в августе 2023 года.

Телефоны для справок: (012) 497-41-90, (012) 497- 41- 99.

ЗАО «LUKOIL–Azerbaijan» действует в стране с 1993 года. Компания в Азербайджане также управляет нефтебазой, обеспечивающей перевалку 320 тыс. тонн нефтепродуктов в год. Общая сеть АЗС "LUKOIL–Azerbaijan" составляет 60 заправочных станций.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: LUKOIL, ПЕРСОНАЛ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]