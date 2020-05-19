LUKOIL-Azerbaijan закупает услуги по аутсорсингу персонала

ЗАО "LUKOIL–Azerbaijan" отбирает компанию, предоставляющую услугиаутсорсинга обслуживающего персонала, говорится в объявлении компании.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 19 июня 2020г.
Первый этап тендера состоится 22 июня в 11:00.
Победитель тендера должен приступить к работе в августе 2020 года и завершить процесс в августе 2023 года.
Телефоны для справок: (012) 497-41-90, (012) 497- 41- 99.
ЗАО «LUKOIL–Azerbaijan» действует в стране с 1993 года. Компания в Азербайджане также управляет нефтебазой, обеспечивающей перевалку 320 тыс. тонн нефтепродуктов в год. Общая сеть АЗС "LUKOIL–Azerbaijan" составляет 60 заправочных станций.
Н.Аббасова
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