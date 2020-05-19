В Грузии за минувшие сутки выявлен всего один случай заражения COVID-19, общее число достигло 702

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус только у одного человека, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 702, сообщили во вторник в грузинском Минздраве.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 3 тыс. 787 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 337 человек. Выздоровели после коронавируса 456 человек, скончались от коронавирусной инфекции 12 человек.