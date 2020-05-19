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Финансы 19.05.2020 10:39

СХПП отбирает аудитора финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год

ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» отбирает компанию для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Отбор проводится методом опроса котировок.

Компании могут представить свои предложения до 22 мая 2020 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 31 мая.

Контактный телефон: (012) 488-80-65.

Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

СХПП в настоящее время является оператором 4 промышленных парков в Азербайджане: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СХПП, АУДИТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]