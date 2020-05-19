СХПП отбирает аудитора финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год

ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» отбирает компанию для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
Отбор проводится методом опроса котировок.
Компании могут представить свои предложения до 22 мая 2020 года. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 31 мая.
Контактный телефон: (012) 488-80-65.
Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.
СХПП в настоящее время является оператором 4 промышленных парков в Азербайджане: Сумгайытского химико-промышленного, Мингечевирского, Пираллахинского и Балаханинского промпарков.
Б.Рустамбеков
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