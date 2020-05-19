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Финансы 19.05.2020 10:40

СК Standard Insurance застраховала сотрудников ГЭЦ по ДМС

Страховая компания Standard Insurance застраховала сотрудников Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).

"Standard Insurance объявлена победителем соответствующего тендера. С ней заключен договор на оказание услуг по ДМС сотрудников центра на сумму 172,542 тыс. манатов", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре.

Standard Insurance действует на страховом рынке Азербайджана с октября 2002 года. Компания предоставляет услуги по 28 видам обязательного и добровольного страхования.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЭЦ, СОТРУДНИКИ, ДМС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]