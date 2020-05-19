СК Standard Insurance застраховала сотрудников ГЭЦ по ДМС

Страховая компания Standard Insurance застраховала сотрудников Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).
"Standard Insurance объявлена победителем соответствующего тендера. С ней заключен договор на оказание услуг по ДМС сотрудников центра на сумму 172,542 тыс. манатов", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре.
Standard Insurance действует на страховом рынке Азербайджана с октября 2002 года. Компания предоставляет услуги по 28 видам обязательного и добровольного страхования.
А. Мамедов
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