Премьер Армении заявил о необходимости укрепления ЕАЭС в условиях пандемии и растущей рецессии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости укрепления ЕАЭС и совершенствования основополагающих институтов интеграции в рамках союза.
"Я не раз уже отмечал, что в условиях пандемии и нарастающей рецессии мы придаем особое значение развитию нашего сотрудничества. Более чем уверен, что мы должны укреплять наш союз и совершенствовать основополагающие институты интеграции. Мы должны доказать их состоятельность в период кризиса и быть готовыми совместно воспользоваться всеми экономическими возможностями, которые очевидно появятся в посткризисный период", - сказал Пашинян во вторник на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференции.
По его словам, в этом контексте особо важное значение имеют "Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года".
"Убеждены, что направления сотрудничества, обозначенные в данном документе, будут способствовать подъему как инвестиционной, так и инновационной привлекательности Союза, повышению его конкурентоспособности и научно-производственного потенциала", - отметил Пашинян.
Он также сообщил, что в Армении сняты почти все ограничения практически на все виды экономической деятельности.
"Однако, сохранены ограничения в сферах образования, культуры, развлечений, отдыха и массовых мероприятий. Государственный сектор работает по гибридному методу, совмещая работу в офисе и в удаленном режиме. Таким образом, на этом этапе у нас полностью отменен карантин. Взамен, однако, введены строгие правила социально-экономической безопасности - утверждены протоколы и регламенты, обязательные для выполнения всеми гражданами, хозяйствующими субъектами и государственными учреждениями. Концепция применения строгих ограничительных мер трансформирована в концепцию соблюдения строгих норм и правил поведения. Ее эффективность, конечно, будет зависеть от степени ответственности общества в целом", - сказал премьер Армении.
По его словам, в течение последующих двух недель Армения будет проводить постоянный мониторинг ситуации.
"Надеемся, что необходимости возврата к применению мер строгого карантина не будет. Полагаем, что будут сформированы условия для полноценной жизнедеятельности общества и, в частности, работы экономики в условиях сохраняющейся пандемии", - сказал Пашинян.
"Параллельно правительство приняло пакет мер по смягчению социально-экономических последствий карантина и нарастающего экономического кризиса. Эти меры, кроме социального значения, были направлены также на создание условий для скорейшего выхода экономики из состояния "шатдауна" и ее развития в посткризисный период. Нам также удалось организовать эффективный контроль в сфере розничной торговли, пресечь возможный дефицит товаров и не допустить существенного роста потребительских цен. Благодаря оперативному вмешательству Центробанка были пресечены колебания курса национальной валюты", - заявил Пашинян.
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