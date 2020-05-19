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Дальнее зарубежье 19.05.2020 16:12

Конституционный суд ФРГ решил, что новый закон о слежке нарушает конституционные права

Конституционный суд ФРГ решил, что новый закон о слежке нарушает конституционные права граждан, сообщают во вторник немецкие СМИ со ссылкой на решение суда в Карлсруэ.

Речи идет о так называемом "законе Федеральной разведывательной службы Германии (BND)", вступившем в силу в 2017 году, который позволяет массово следить за почтой и телефонными переговорами граждан ФРГ, находящихся за границей. Закон разрешает в разведывательных целях проверять большие потоки данных без наличия конкретной причины.

В частности, против этого закона выступали немецкие журналисты, работающие за рубежом.

Теперь, согласно решению конституционного суда, закон должен быть переработан, самое позднее, до конца 2021 года.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СЛЕЖКА, СУД, ПОСТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]