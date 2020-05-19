Президент Казахстана предложил принять стратегию развития ЕАЭС до 2025 года на очной встрече

Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны принять стратегию развития союза до 2025 года во время очной встречи, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

"Учитывая особую важность данного документа, который закладывает основные контуры интеграции на годы вперед, видится целесообразным обсудить его дополнительно и принять его в ходе очной встречи, рано или поздно мы ведь увидимся друг с другом", - сказал Токаев.

"Представители комиссии на днях уже анонсировали принятие главами государств стратегии, я думаю, что это неуместное забегание вперед. Президентам надо дать возможность обсудить и самим самостоятельно принять решение: будем ли мы принимать стратегию, это очень важный документ, или нет", - отметил глава Казахстана.

"Бывают такие случаи, когда проявляется чрезмерное честолюбие некоторых представителей ЕЭК, дескать: "мы подготовили документ, а дело президентов принять". Но, я думаю, что мы должны воспользоваться правом глав государств и все же обсудить этот документ дополнительно с тем, чтобы не допустить впредь ошибок и, следовательно, избежать критики со стороны общественного мнения", - сказал Токаев.

Все страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны иметь равный доступ для работы их граждан в составе Евразийской экономической комиссии, добавил президент Казахстана.

"Если мы действительно хотим, чтобы ЕЭК воспринималась в качестве общего наднационального органа, следует предоставить равный доступ для работы в нем гражданам каждого из государств союза, базируясь на профессиональных качествах", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В частности, казахстанский лидер выступил против процентного распределения сотрудников ЕЭК в соответствии с объемом финансирования коллегии.

"Отбор на занятие исполнительских должностей комиссии осуществляется с учетом долевого участия сторон финансирования комиссии. Казахстан, как вы знаете, изначально выступал против такого подхода. (...) Тем не менее, в интересах подписания договора о союзе в свое время мы смягчили свою позицию, как бы уступили", - напомнил президент Казахстана.

"Считаю, что распределение сотрудников граждан наших стран по процентам не полезно для нашего общего дела. Как это принято во всех международных организациях, объем финансирования комиссии не должен служить основным критерием для формирования штата наднационального органа, поскольку он не обеспечивает соблюдения основных принципов функционирования ЕАЭС", - подчеркнул Токаев.